Βοιωτία

Φωτιά στη Θήβα

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στη "μάχη" με τις φλόγες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αλυκή Θήβας.

Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 PZL και 1 Ε/Π.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αλυκή Θήβας. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 PZL και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2021



