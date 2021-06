Έβρος

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Πνίγηκε 6χρονο αγόρι

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από λουόμενους.

Ανείπωτη τραγωδία, το απόγευμα της Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη, καθώς ένα αγοράκι μόλις έξι ετών πνίγηκε στη θάλασσα.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από λουόμενους στη θαλάσσια περιοχή Ιμέρου στην Αλεξανδρούπολη.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στο λιμενικό για τον εντοπισμό του άτυχου παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, ο πατέρας του ανήλικου δήλωσε πως μπήκαν στη θάλασσα, ωστόσο όταν αυτός επιχείρησε να βγει, το παιδί δεν ήταν μαζί του.

Στην περιοχή έσπευσαν πλοίο του Λιμενικού, τρία ιδιωτικά σκάφη ενώ ειδοποίηθηκε και ιδιώτης δύτης.

