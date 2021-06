Θεσσαλονίκη

Ομοφοβική επίθεση μέσα στο ΑΠΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο με ράμματα στο κεφάλι το ένα από τα θύματα

Στο νοσοκομείο με ράμματα στο κεφάλι κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής πρόσφυγας, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, μετά από βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος και η παρέα του, από ομάδα αγνώστων μέσα στο campus του ΑΠΘ, με μπουκάλια, μπουνιές και κλοτσιές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στο alterthess.gr, οι δύο προσφυγικής καταγωγής νεαροί συμμετείχαν το απόγευμα του Σαββάτου στις εκδηλώσεις και στην πορεία του αυτοοργανωμένου Thessaloniki Pride. Μετά τις εκδηλώσεις οι δύο νεαροί κατευθύνθηκαν με την παρέα τους στο campus του ΑΠΘ για να συνεχίσουν την βραδιά τους.

Μια ομάδα περίπου 10 ανδρών τους προσέγγισε την εν λόγω παρέα βρίζοντας τους με ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια και στη συνέχεια άρχισαν να τους χτυπάνε με γυάλινα μπουκάλια, μπουνιές και κλοτσιές, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου και του έγιναν ράμματα, χωρίς ωστόσο να νοσηλευθεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στο alterthess ο νεαρός τραυματίας φορούσε μπλούζα με σύνθημα και χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κάτι που πιθανολογείται ότι προκάλεσε την βίαιη ομοφοβική και ρατσιστική επίθεση.

Οι νεαροί πρόσφυγες που διαβιούν στη Θεσσαλονίκη επιθυμούν μέχρι στιγμής να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να καταγγείλουν επίσημα στις αστυνομικές Αρχές την επίθεση, μαζί με τους δικηγόρους τους.

ΠΗΓΗ: alterthess.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Πνίγηκε 6χρονο αγόρι

Γλυκά Νερά: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Καρολάιν (βίντεο)

Euro 2020: Η Τσεχία πέταξε έξω την Ολλανδία (βίντεο)