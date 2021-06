Μαγνησία

Βόλος: θρίλερ με πτώμα γυναίκας σε παραλία

Εντοπίστηκε δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα και γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης της σορού.

Θρίλερ στον Βόλο με τη σορό γυναίκας, η οποία επέπλεε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο, μπροστά από ξενοδοχείο της περιοχής.

Εντοπίστηκε δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα και γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης. Η γυναίκα ήταν ηλικίας περίπου 60-65 ετών, ύψους περίπου 1,65 μ., κανονικού σωματότυπου και είχε εκδορές στη μύτη και στο πρόσωπο. Ήταν ενδεδυμένη με τυρκουάζ ολόσωμο μαγιό και μαύρα πλαστικά υποδήματα θαλάσσης.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχή, όπου η σορός είχε ανασυρθεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου »ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

