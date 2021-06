Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Στον ανακριτή ο ιερέας που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης (εικόνες)

Απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν και το παρελθόν του. Τί είπε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της κοπέλας.

Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο ιερέας που συνελήφθη και κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και βιασμό ανήλικης.

Οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν μήνα, όταν στις εισαγγελικές Αρχές κοινοποιήθηκε καταγγελία για τον 49χρονο ιερέα, που αφορούσε ιστορία που φέρεται να διαδραματίστηκε στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, μια 22χρονη γυναίκα κατήγγειλε πως αυτή βιάστηκε το 2013 και πως η 27χρονη σήμερα αδερφή της υπέστη σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν ανήλικη. Οι νεαρές υπέβαλλαν και σχετικές μηνύσεις.

Παραγγέλθηκε ακολούθως από τον Εισαγγελέα στις αστυνομικές Αρχές η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Ακολούθησε η συλλογή καταθέσεων και στοιχείων, ενώ την Τετάρτη έγινε από την Ασφάλεια Αγρινίου και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έρευνα σε δύο οικίες του ιερέα.

Κατασχέθηκαν υπολογιστές και τάμπλετ που έγιναν “φύλλο και φτερό” και φέρεται να εντοπίστηκε υλικό (φωτογραφίες) παιδικής πορνογραφίας.

Ο ιερέας ιερουργούσε σε εκκλησίες χωριών της οικείας Μητρόπολης, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί την συγκλονιστική αυτή υπόθεση και αναμένει κι αυτή τις εξελίξεις.

Πριν από αρκετά χρόνια στο Αγρίνιο, μάλιστα, το όνομα του συγκεκριμένου ιερέα είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία για μια υπόθεση την οποία εξέτασαν τότε και οι εκκλησιαστικές Αρχές, η οποία ωστόσο δεν συνδέεται με αυτή που προκάλεσε τις σημερινές εξελίξεις. Είχε τότε καταγγελθεί από επιχειρηματία της πόλης πως ο ιερέας έπεισε τη γυναίκα του και τα παιδιά του να τον εγκαταλείψουν και μετακόμισαν στο δικό του σπίτι.

Η δικηγόρος των κοριτσιών Κατερίνα Κιτσάκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι αναμένονται και άλλες καταγγελίες για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου ιερέα.

