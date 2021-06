Μαγνησία

Βόλος: άνδρας με τσεκούρι απειλούσε κόσμο!

Ο 61χρονος κυκλοφορούσε στο χωριό γυμνός από τη μέση και πάνω και στον ώμο του μετέφερε ένα τσεκούρι απειλώντας και βρίζοντας τους κατοίκους.

Τον τρόμο είχε σκορπίσει τον τελευταίο καιρό στους Κωφούς Αλμυρού Βόλου ένας 61χρονος άνδρας, ο οποίος έβριζε και απειλούσε τους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσε στο χωριό γυμνός από τη μέση και πάνω και στον ώμο του μετέφερε ένα τσεκούρι απειλώντας και βρίζοντας τους κατοίκους.

Το πρωί της Δευτέρας έγινε καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας υπηρεσίας, που ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης.

Πρόκειται για έναν άνδρα που αντιμετωπίζει προβλήματα εδώ και χρόνια και αναμένεται να μεταφερθεί για ψυχιατρική εξέταση.

Πηγή: magnesianews.gr