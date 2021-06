Σέρρες

Σέρρες: στο νοσοκομείο ανήλικοι μετά από πυροβολισμούς

Μετά το αιματηρό επεισόδιο, επίθεση δέχτηκε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ το οποίο μόλις είχε παραλάβει τα παιδιά!

Πέντε παιδιά ηλικίας έξι έως 16 ετών τραυματίστηκαν, το βράδυ της Δευτέρας, από πυροβολισμούς σε περιοχή των Σερρών.

Ένας 30χρονος ξεκίνησε να πυροβολεί με την καραμπίνα του στην αυλή της οικίας του στην Ηράκλεια Σερρών, για άγνωστο ακόμα λόγο. Από τα σκάγια τραυματίστηκαν ελαφρά οι ανήλικοι και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σερρών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο, ο οποίος μεταξύ άλλων δεν είχε άδεια για την καραμπίνα.

Το επεισόδιο όμως δεν τελείωσε εκεί, καθώς στο σημείο είχε συγκεντρωθεί πλήθος ρομά και παρότι υπήρχε περιπολικό της Αστυνομίας κάποιοι προχώρησαν σε λεκτικές επιθέσεις στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Εισήλθαν μάλιστα στην καμπίνα του ασθενοφόρου και δεν άφηναν τους διασώστες να κάνουν την δουλειά τους. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες κι ενώ ο ένας διασώστης δέχτηκε και σωματική επίθεση, αντέδρασαν με ψυχραιμία και έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά.

