Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Στη φυλακή ο ιερέας για βιασμό και ασέλγεια

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιερέας από το Αγρίνιο ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, ασέλγεια και παιδική πορνογραφία.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 49χρονος ιερέας από το Αγρίνιο, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, βιασμό και ασέλγεια κατά συρροή, με τη σύμφωνη γνώμη της Ανακρίτριας και του Αρμόδιου Εισαγγελέα Αγρινίου, μετά την απολογία του, με υπόμνημα.

Ο κατηγορούμενος επέλεξε να μην τεθεί ενώπιον της Ανακρίτριας, αλλά να απολογηθεί εγγράφως αφού προηγουμένως απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα ακύρωσης της προδικασίας που κατέθεσε χθες ο συνήγορος υπεράσπισης του.

Ο 49χρονος αρνείται τις κατηγορίες, όμως οι δικαστικοί έκριναν ότι, συντρέχουν λόγοι προφυλάκισής του.

Δεν έγινε γνωστό σε ποιο σωφρονιστικό κατάστημα θα κρατηθεί.

Η υπόθεση πήρε το «δρόμο» της Δικαιοσύνης ,μετά την καταγγελία που έκανε 27χρονη σήμερα κοπέλα για την κακοποίησή της όταν ήταν 12 ετών, ενώ τον ίδιο κατήγγειλε και η 22χρονη αδελφή της.

Όπως χθες, έτσι και σήμερα, πλήθος γυναικών βρέθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου αποδοκιμάζοντας τον ιερέα.

Πηγή: agrinionews.gr

