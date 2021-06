Φθιώτιδα

Λαμία: Ηλικιωμένη με άνοια ζούσε δίπλα στον νεκρό αδελφό της

Η δυσοσμία από το διαμέρισμα, αποκάλυψε την τραγωδία…

Ένα τραγικό περιστατικό, αποκαλύφθηκε πίσω από κλειστή πόρτα διαμερίσματος, στην οδό Λεωνίδου στο κέντρο της Λαμίας, το μεσημέρι της Τρίτης.

Ένας 83χρονος είχε χάσει τη ζωή του και η 80χρονη με άνοια αδερφή του, με την οποία συγκατοικούσε, δεν καταλάβαινε να ειδοποιήσει τους συγγενείς τους.

Από το διαμέρισμα αναδυόταν μια βαριά δυσοσμία, που ανησύχησε τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Τελικά, όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, αντίκρισαν την 80χρονη που δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον και τον 83χρονο νεκρό σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρότερη αδερφή τους, που τους φρόντιζε και διαμένει σε διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία, σε άλλο όροφο, τους είδε για τελευταία φορά το Σάββατο. Σοβαροί προσωπικοί λόγοι την υποχρέωσαν να μείνει μακριά τους για το επόμενο 48ωρο, διάστημα στο οποίο ο αδερφός της, που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας, φαίνεται να κατέληξε.

Δυστυχώς, η αδερφή τους που πάσχει από άνοια, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί ή να ειδοποιήσει κάποιον και έμεινε χωρίς να τον γνωρίζει με τον νεκρό άνδρα.

Με μέριμνα της Αστυνομίας, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για παροχή βοήθειας.

Πηγή: lamiareport.gr

