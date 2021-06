Εύβοια

Εύβοια - Σεξουαλική παρενόχληση: Σύλληψη 43χρονου μετά από καταγγελίες από ανήλικες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύλληψη 43χρονου στην Εύβοια, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων.

Στη σύλληψη ενός 43χρονου υπηκόου Πακιστάν, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, προχώρησαν χθες βράδυ εντός της χερσαίας ζώνης, στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης στην Εύβοια, στελέχη της λιμενικής Αρχής Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 43χρονος συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας από ανήλικες, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, στέρηση ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και άδειας παραμονής στη χώρα.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

Λαμία: Ηλικιωμένη με άνοια ζούσε δίπλα στον νεκρό αδελφό της

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: θα του τίναζα τα μυαλά στον αέρα αν ήξερα...

Εuro 2020 - Αγγλία: ο Κέιν με περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου