Θεσσαλονίκη - ΑΧΕΠΑ: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ασθενούς από φυσιοθεραπευτή

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγγέλθηκε από άλλον εργαζόμενο στο νοσοκομείο. Διατάχθηκε ΕΔΕ.

Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η διοίκηση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνηθεί καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που φέρεται να υπέστη νεαρή ασθενής από φυσιοθεραπευτή, εργαζόμενο στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγγέλθηκε από άλλον εργαζόμενο στο νοσοκομείο. Η φερόμενης ως παθούσα ή κάποιο πρόσωπο του περιβάλλοντός της δεν προέβη μέχρι στιγμής σε καταγγελία, όπως δήλωσε ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ Παναγιώτης Παντελιάδης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι εφόσον από την ΕΔΕ διαπιστωθεί το παραμικρό, το πόρισμα θα σταλεί αμέσως στην αστυνομία.

