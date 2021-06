Ηράκλειο

Φωτιά στην Κρήτη

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Δύο φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δύσκολη αποδεικνύεται η νύχτα για τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Ανατολική Κρήτη, καθώς μέσα σε λίγη ώρα ξέσπασαν δύο πυρκαγιές σε ορεινά δύσβατα σημεία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γεράκι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο. '

Αμεσα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ στην κατάσβεση συμμετείχαν και εθελοντές.

Στις 21:00 σε δύσβατο σημείο στην ορεινή περιοχή μεταξύ Άνω και Κάτω Ασιτών στο Ηράκλειο, ξέσπασε νέα πυρκαγιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 36 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα.

