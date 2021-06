Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: Εξιχνιάστηκε δολοφονία 26χρονου με νοθευμένη ηρωίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις συλλήψεις για τον θάνατου του 26χρονου, ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει ως μάρτυρας σε υπόθεση διακίνησης ηρωίνης.

Στην σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 23, 32 και 39 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλυμνίων, καθώς κατηγορούνται για τη δολοφονία 26χρονου με διάθεση νοθευμένης ηρωίνης, τον περασμένο Απρίλιο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, μετά από συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και κυρίως από τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών, προέκυψαν προδικαστικά δεδομένα που προσδιόρισαν τους τρεις κατηγορούμενους ως υπαίτιους θανάτου του 26χρονου, ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει ως μάρτυρας σε υπόθεση διακίνησης ηρωίνης για την οποία κατηγορούμενος είναι ο 32χρονος. Ο αδελφός του θύματος είναι συγκατηγορούμενος στην συγκεκριμένη υπόθεση του 32χρονου και ο 26χρονος επρόκειτο να προβεί σε αποκαλύψεις σε κατάθεσή του για την εμπλοκή του αδελφού του και την δράση του 32χρονου!

Στους τρεις κατηγορούμενους αποδίδονται κατά περίπτωση τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία και κατά συναυτουργία και παράβασης του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα συνελήφθησαν δυνάμει τριών ενταλμάτων ένας 32χρονος, που γεννήθηκε στη Ρόδο και διαμένει στην Κάλυμνο, ένας 23χρονος κάτοικος Καλύμνου κι ένας 39χρονος κάτοικος Καλύμνου.

Την 2α Απριλίου 2021 οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλυμνίων ενημερώθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου ότι στην οικία του, στην Ενορία Αναστάσεως, ένας 26χρονος βρέθηκε νεκρός. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε υποβλήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου και τοξικολογική εξέταση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 26χρονου επήλθε συνεπεία δηλητηρίασης από κατασταλτικό του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Ηρωίνη). Η μητέρα του θύματος κατέθεσε ότι ο γιος της την ημέρα του θανάτου του συναντήθηκε με τον 39χρονο κατηγορούμενο ο οποίος τον προμήθευσε με ηρωίνη κι έναν 43χρονο ο οποίος τον προμήθευσε με ναρκωτικά δισκία.

Οι αστυνομικοί, στο διάστημα εκείνο ερευνούσαν άλλη υπόθεση με άρση τηλεφωνικών συνομιλιών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατηγορούμενος στην υπόθεση αυτή ήταν μεταξύ άλλων ο 23χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του 26χρονου. Κατεγράφησαν συνομιλίες του 23χρονου με τον κρατούμενο τότε στο κατάστημα κράτησης Κω 32χρονο, στις οποίες σχεδιάζουν τον τρόπο που θα σκοτώσουν τον 26χρονο και συγκεκριμένα να βρούν άτομο που θα τον προμηθεύσει με ηρωίνη που όπως προέκυψε από την προανάκριση ήταν ο 39χρονος.

Ο 26χρονος υπήρξε μάρτυρας κατηγορίας σε υπόθεση διακίνησης μεγάλης ποσότητας ηρωίνης στην Κάλυμνο με κατηγορούμενο τον 32χρονο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένη προς εκδίκαση την 8η Μαρτίου 2021 και λόγω των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού αναβλήθηκε για την 20η Σεπτεμβρίου 2021 ενώ συγκατηγορούμενος του 32χρονου είναι ο αδελφός του θύματος.

Είναι κατηγορούμενοι για το ό,τι στην Κω, σε ημερομηνία που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, σε κάθε περίπτωση πάντως από τα μέσα Νοεμβρίου 2019 έως τις 4 Δεκεμβρίου 2019, ενώ ήταν κρατούμενοι στο κατάστημα κράτησης Κω, αγόρασαν κατά συναυτουργία, έναντι αγνώστου τιμήματος από άτομο, τα στοιχεία ταυτότητας του οποίου δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν, ηρωίνη συνολικού βάρους 730 γραμμαρίων. Την ανωτέρω ποσότητα ηρωίνης ο άγνωστος πωλητής, απέκρυψε εντός φούρνου μικροκυμάτων, τον οποίο με μεταφορική εταιρία από την περιοχή Αγ. Ιωάννης-Ρέντη απέστειλε στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στην Κάλυμνο, με φερόμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη ανύπαρκτα.

Την 9η Δεκεμβρίου 2019 και περί ώρα 12:00 αμφότεροι οι κατηγορούμενοι φέρονται να κάλεσαν τηλεφωνικά από το Κατάστημα Κράτησης Κω τον 26χρονο, που δολοφονήθηκε, όπως προαναφέρθηκε την 2α Απριλίου 2021, στο κινητό του τηλέφωνο και του ζήτησαν να παραλάβει από την ανωτέρω μεταφορική εταιρεία τον φούρνο μικροκυμάτων και να τον κρύψει στο υπόγειο του σπιτιού του, από όπου θα τον παρελάμβανε το ίδιο βράδυ άγνωστο άτομο.

Ο 28χρονος αδελφός του θύματος της ανθρωποκτονίας είχε κριθεί αρχικώς την 18η Μαΐου 2020 προσωρινά κρατούμενος και την 29η Σεπτεμβρίου 2020 με διάταξη του Ανακριτή η προσωρινή κράτηση αντικαταστάθηκε με τον περιοριστικό όρο της άμεσης ένταξης και συμμετοχής του σε εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και συγκεκριμένα παρακολούθηση του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κάλυμνο και ολοκλήρωση του προγράμματος στο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην πορεία προέκυψε ότι διέκοψε τη συμμετοχή του στο Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου και κατά το χρονικό διάστημα από Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου 2021 προσέρχονταν σταδιακά. Διατάχθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου η προσωρινή του κράτηση. Σε ό,τι αφορά στον 32χρονο, με άλλο βούλευμα του ίδιου Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 2021, αντικαταστάθηκε η προσωρινή του κράτηση με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησης του κλειστού-θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ στο Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου και ολοκλήρωσης του εν λόγω προγράμματος στο ΚΕΘΕΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή της Κω μέσα στις προσεχείς ημέρες.

Πηγή: dimokratiki.gr

Γλυκά Νερά - δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: το παιδάκι πήγε στα σωστά χέρια (βίντεο)

Ο φονικός καύσωνας του 1987 με τους χιλιάδες νεκρούς