Φωτιά στο Ηράκλειο: “μάχη” με τις φλόγες (εικόνες)

Ολονύχτια η «μάχη» με τον πύρινο εφιάλτη. Ενισχυθήκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το πρώτο φως της ημέρας.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στο μέτωπο που καίει από χθες το βράδυ εκτάσεις στο δημοτικό διαμέρισμα των Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου.

Στο σημείο επιχειρούν, μέχρι αυτήν την ώρα, περίπου 100 πυροσβέστες με 29 οχήματα και τέσσερα πεζοπόρα. Από το πρωί επιχειρούν και δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση ήταν δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Μάλιστα, κάποιες στιγμές ο άνεμος άλλαζε φορά με ορατό το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να πλησιάσει κατοικημένες εκτάσεις.

Η φωτιά έχει κάψει χορτολιβαδική, δασική αλλά και γεωργική έκταση και γίνεται προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο.

