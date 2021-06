Χανιά

Χανιά: Συναγερμός για εξαφάνιση τουρίστριας

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της Γαλλίδας που έκανε μόνη της διακοπές.

Συναγερμός έχει σημάνει με την εξαφάνιση της 29χρονης Γαλλίδας, στην περιοχή της Κισάμου.

Η γυναίκα έκανε διακοπές, μόνη της, στην Κρήτη και είχε πάει για πεζοπορία. Η τελευταία επικοινωνία που είχε με τους γονείς της ήταν στις 24 Ιουνίου, οπότε και τους είπε ότι, σκοπεύει να επισκεφτεί το Λαφονήσι.

Έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής κι έτσι οι γονείς της ενημέρωσαν τις γαλλικές Αρχές κι εκείνες με τη σειρά τους τις ελληνικές και δόθηκε το σήμα για να ξεκινήσουν οι έρευνες για την ανεύρεσή της.

Πυροσβέστες, αστυνομικοί και εθελοντές διασώστες βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης στην Κίσαμο.

Στην περιοχή του Κριού Σελίνου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό της και θεωρείται πιθανό να το άφησε εκεί προκειμένου να μεταβεί περπατώντας προς το Λαφονήσι.