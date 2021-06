Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: κατασχέθηκαν πάνω από 80 κιλά κάνναβης!

Συνελήφθησαν μέλη οργανωμένου κυκλώματος με δραστηριότητα την επεξεργασία και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης.

Συνελήφθησαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, δύο μέλη οργανωμένου κυκλώματος, που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στην περαιτέρω επεξεργασία και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 33 ετών (άντρας – γυναίκα αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Όπως προέκυψε, από τη μεθοδική και επιστάμενη έρευνα που διενεργήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, το εν λόγω κύκλωμα, είχε ως δραστηριότητα την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, τη συγκομιδή αποσπασμάτων της, την προμήθεια, κατοχή, απόκρυψη – αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης στο πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω να κινούνται στην οδό Τατοΐου με όχημα το οποίο είχαν μισθώσει από υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, διότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης.

Σε περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περιτοιχισμένο οικόπεδο έκτασης χιλίων τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, όπου υπήρχαν δύο οικήματα στα οποία διέμεναν οι συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17 δέματα κάνναβης συνολικού βάρους 80 κιλών και 422 γραμμαρίων,

1 δέμα κοκαΐνης 205 γραμμαρίων,

1 δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 60 εκατοστών,

900 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

1 δέμα φύλλων κάνναβης βάρους 50 γραμμαρίων,

21 ρίζες δενδρυλλίων κάνναβης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ,

4 κινητά τηλέφωνα και 1 πακέτο σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,

εξοπλισμός για την καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης (κλιματιστικό, λάμπες εκπομπής θερμότητας, ιονιστής κ.λπ.) και

υλικά για τη συσκευασία της κάνναβης (συσκευή VACUUM , νάιλον σακούλες κ.λπ.).

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.