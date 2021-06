Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρού για σεξουαλική παρενόχληση 12χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον 23χρονο κατήγγειλε η ανήλικη, η οποία κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα τα όσα βίωσε.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης, ένας 23χρονος άνδρας στον Σταυρό Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 23χρονο κατήγγειλε ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα τα όσα βίωσε.

Ο 23χρονος από τη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: seleo.gr

Κάλυμνος: Εξιχνιάστηκε δολοφονία 26χρονου με νοθευμένη ηρωίνη

Γιάννης Πρετεντέρης: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του