Αχαΐα

Αντίρριο: Μετέφερε λίγη ηρωίνη, η περισσότερη ήταν…αλλού (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ηρωίνης είχε στην κατοχή του ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη.

Περισσότερα από δυόμισι κιλά ηρωίνης βρέθηκαν στην κατοχή ενός άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στο Αντίρριο από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, της Ασφάλειας Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί της Δίωξης, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, εντόπισαν χθες το απόγευμα τον άνδρα, στο Αντίρριο, την στιγμή που οδηγούσε αυτοκίνητο.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του συλληφθέντα μια συσκευασία, που περιείχε 204 γραμμάρια ηρωίνης.

Στην συνέχεια οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του άνδρα, σε περιοχή της Φωκίδας, όπου βρήκαν τρεις συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν δύο κιλά και 402 γραμμάρια ηρωίνης.