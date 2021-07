Δωδεκανήσα

Ρόδος: Πατέρας δύο παιδιών σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε από τη δουλειά του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαλύθηκε το μηχανάκι του, στο φοβερό τροχαίο. Εικόνες - σοκ από τον τόπο της τραγωδίας.

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Ρόδο, καθώς χθες τα ξημερώματα έχασε τη ζωή του ένας ακόμα άνθρωπος 40 ετών, που κινούνταν στη Λεωφόρο Ηρακλειδών. Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, προκύπτει οτι το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 40χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που έρχονταν από το αντίθετο ρεύμα.

Ο 40χρονος, πατέρας δύο παιδιών, είχε σχολάσει από το ξενοδοχειακό συγκρότημα όπου εργαζόταν και κατευθύνονταν με την μοτοσικλέτα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Ρόδου και αναμένεται να παραπεφθεί στον Εισαγγελέα. Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η νέα τραγωδια στο νησί της Ρόδου, αναζητούν μέσα από την έρευνα που ξεκίνησαν αρμόδιοι αξιωματικοί της Τροχαίας.

Η θλιβερή είδηση του θανάτου του 40χρονου, βυθίζει για μια ακόμα φορά στο πένθος την τοπική κοινωνία. Το άτυχο παλικάρι, κατάγονταν από το Παραδείσι και τη Δαματριά και ήταν εξαιρετικά αγαπητός ο ίδιος και η οικογένειά του.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές μέρες, ένα ακόμα νέο παιδί, 35 ετών, που κατάγονταν από τον Αρχάγγελο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε, ενώ ένας 63χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Τρίτης εντός πόλεως, βρίσκεται επίσης διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο της Ρόδου και αναμένεται να διακομιστεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σάμου.

Πηγή: rodiaki.gr

Γλυκά Νερά - Λυδία: η επιμέλεια ανατέθηκε στους γονείς της Καρολάιν

Κρατούμενος κατάπιε εκατοντάδες δόσεις ηρωίνης! (εικόνες)