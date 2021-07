Φθιώτιδα

Λαμία: Διανομέας συγκρούστηκε με γκρέιντερ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με το αγροτικό μηχάνημα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε διασταύρωση στη Λαμία.

Ο 54χρονος οδηγός γκρέιντερ φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να παραβίασε το STOP και βγήκε από τη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του ο διανομέας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο διανομέας, το κράνος του οποίου εκτοξεύτηκε και χτύπησε στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

Στο σημείο δεν υπάρχει φανάρι, που αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων και πρόσφατα ακόμα ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του, όταν οδηγός παραβίασε το STOP.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαϊάμι – κατάρρευση πολυκατοικίας: νεκρός ο ομογενής φοιτητής

Δολοφονία στον Άγιο Σώστη: Οικονομικές διαφορές το κίνητρο

Britney Spears: Υπό την κηδεμονία του πατέρα της με απόφαση δικαστή