Κάλυμνος - Λιμενικό: Άσκηση απεγκλωβισμού από φωτιά (βίντεο)

Συμμετείχαν δύο πλωτά περιπολικά σκάφη, χερσαία μέσα και το σύνολο του προσωπικού. Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τη Λιμενική Αρχή Καλύμνου, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες, άσκηση απεγκλωβισμού πληθυσμού δια θαλάσσης μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς, στο πλαίσιο της συμβολής των Λιμενικών Αρχών κατά την αντιπυρική περίοδο 2021.

Η άσκηση διεξήχθη σε παρακείμενο όρμο της περιοχής Θέρμα Καλύμνου και το σενάριό της ήταν δομημένο σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της τοπικής Λιμενικής Αρχής.

Στην άσκηση συμμετείχαν δύο πλωτά περιπολικά σκάφη, χερσαία μέσα και το σύνολο του προσωπικού της Λιμενικής Αρχής. Επιπλέον, εθελοντές ιδιώτες και συνεργείο ιδιωτών για την κινηματογραφική κάλυψη, η οποία πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς.

Σκοπός ήταν η εξάσκηση του προσωπικού στην εφαρμογή του υφιστάμενου σχεδίου, ιδιαίτερα όσον αφορά στις διαδικασίες απεγκλωβισμού πληθυσμού δια θαλάσσης μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαθέσιμων μέσων και πόρων, καθώς και η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας του εμπλεκόμενου προσωπικού.

