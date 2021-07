Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Τρεις νεκροί σε τροχαίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο νεαροί και ένας ηλικιωμένος έχασαν την ζωή τους. Πως συνέβη η τραγωδία...

Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου – Κεραμειών, στο ύψος Κοκύλια, στην Κεφαλονιά.

Μία μηχανή με δύο νεαρούς επιβάτες παρέσυρε έναν ηλικιωμένο. ο οποίος εκινείτο πεζός στην άκρη του δρόμου.

Το αποτέλεσμα ήταν το μηχανάκι να ανατραπεί και να σκοτωθούν τόσο οι δύο επιβαίνοντες, ο οδηγός και η συνοδηγός, όσο και ο ηλικιωμένος . Οι ηλικίες των θυμάτων είναι 16, 20, 75 ετών.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Αργοστολίου.

ΠΗΓΗ: InKefalonia.gr

Ειδήσεις σήμερα

Μετακινήσεις στα νησιά - Χαρδαλιάς: Μόνο με αρνητικό τεστ για ανεμβολίαστους

Κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη: Στη φυλακή δράστης

Λευτέρης Πετρούνιας: 8 + 1 πράγματα που δεν ήξερες για τον “χρυσό” Ολυμπιονίκη