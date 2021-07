Χανιά

Χανιά: σε ύφεση η φωτιά στο Κακοδίκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απέδωσε η ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής στο Κακοδίκι.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Κακοδίκι του δήμου Καντάνου - Σελίνου, νότια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν κατά τη διάρκεια της νύκτας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή καθώς υπάρχουν ενεργές μικρές εστίες φωτιάς, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας έκανε ρίψεις νερού και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Η φωτιά έχει κάψει αγροτικές εκτάσεις κυρίως με ελαιόδεντρα, ωστόσο η αποτίμηση της θα γίνει μόλις τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, ενώ χθες συνέδραμαν και τρία εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Φωτογραφία: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα

Επίδομα αναδοχής: καταβλήθηκε για πρώτη φορά σε όλους τους ανάδοχους γονείς

Καναδάς: ζελεδάκια λιώνουν στον καύσωνα (βίντεο)

Χρήστος Παππάς – Σταυριανάκης στον ΑΝΤ1: από επιλογή δεν ήθελα να γνωρίζω που βρισκόταν (βίντεο)