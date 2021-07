Κατερίνη: Μυστήριο με τον θάνατο 63χρονης σε πισίνα κλειστού ξενοδοχείου

Πιερία

Νεκρή τουρίστρια σε πισίνα ξενοχείου το οποίο δεν λειτουργούσε. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το δυστύχημα.

Τις συνθήκες θανάτου 63χρονης τουρίστριας από τη Σερβία σε πισίνα ξενοδοχείου, το οποίο όμως δεν λειτουργούσε, στην Παραλία Κατερίνης, ερευνούν οι τοπικές αστυνομικές Αρχές. Άγνωστο πως η γυναίκα, η οποία διέμενε σε άλλο τουριστικό κατάλυμα, μπήκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου και βούτηξε στα νερά της πισίνας. Καθώς δεν έδινε σημεία ζωής, την αναζήτησε οικείο πρόσωπο και τελικά την εντόπισε νεκρή.

Η εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας αποκλείστηκε και τα αίτια θανάτου φαίνεται να είναι παθολογικά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή. Κατά τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης θα διερευνηθούν και τυχόν ευθύνες του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου όπου η τουρίστρια βρέθηκε νεκρή.

