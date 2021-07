Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ζευγάρια δελφινιών στο Θερμαϊκό (εικόνες)

Μαγευτικό το σκηνικό τα ξημερώματα της Παρασκευής στα νερά του Θερμαϊκού.

Το σκηνικό μαγευτικό. Η ώρα είναι 6:45 πμ και τα νερά του Θερμαϊκού καλοδέχονται τις πρώτες ακτίνες του ηλίου. Δεν είναι όμως μόνο αυτές που παιχνιδίζουν στον μεγαλύτερο κόλπο του Αιγαίου πελάγους. Δυο ζευγάρια μεγαλόσωμων δελφινιών πλάι πλάι, συναγωνίζονται ποιο θα περάσει πρώτο, τον Λευκό Πύργο και θα φτάσει στη θαλάσσια περιοχή στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους.

Ο Γιάννης Χρυσόπουλος, προπονητής κωπηλασίας στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, που είδε από κοντά το υπέροχο αυτό θέαμα, ανάφερε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι, «είναι τέσσερα δελφίνια, όπως και σήμερα συνήθως τα βλέπουμε να κολυμπάνε ανά ζευγάρια. Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται συνεχώς η παρουσία δελφινιών στο Θερμαϊκό, σχεδόν κάθε ημέρα μας κρατούν συντροφιά στις προπονήσεις μας».

«Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, οι παρουσία τους, φέρνει σε αμηχανία τους αθλητές», σημειώνει ο κ Χρυσόπουλος και εξηγεί πως «τα δελφίνια πλησιάζουν πολύ κοντά τους κωπηλάτες, καθώς δεν υπάρχουν μηχανές για να τα φοβίσουν και έτσι κολυμπάνε δίπλα στα κωπηλατικά σκάφη που κινούνται αθόρυβα».

