Φωτιά στην Πάρο (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Σε εξέλιξη φωτιά στην Πάρο.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει εννέα πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 27 Ιουνίου φωτιά είχε ξεσπάσει και πάλι στην Πάρο, κινητοποιώντας πολύ ισχυρές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα, ενώ διαρκείς ήταν οι αναζωπυρώσεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 9 #πυροσβέστες, 4 οχήματα και 1 Ε/Π.

