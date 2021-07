Κιλκίς

Φωτιά στο Κιλκίς

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με εναέρια και χερσαία μέσα, για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Κριστώνη, του δήμου Κιλκίς.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Κατακαίει σιτοκαλαμιές και χορτολιβαδική έκταση, χωρίς όμως να απειλούνται κατοικίες.

Οι χερσαίες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς και το έργο τους συνδράμουν εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη Καναντέρ.

