Ηράκλειο

“Λαμπάδιασε” τροχόσπιτο στο Παγκρήτιο Στάδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καπνοί ήταν ορατοί από πολλά σημεία του Ηρακλείου

Φωτιά σε τροχόσπιτο κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου.

Οι καπνοί ήταν ορατοί από πολλά σημεία του Ηρακλείου, ενώ άμεσα έσπευσε στην περιοχή δύναμη της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΠΗΓΗ:CretaliveNews

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Γαλλίδα τουρίστρια: Τα σενάρια για το θάνατό της (εικόνες)

Πέθανε ο Άγγελος Βισκαδουράκης

Διάσημες Ελληνίδες που αγαπούν το σώμα τους με τις ατέλειες του! (εικόνες)