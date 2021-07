Καστοριά

Καστοριά: Οπλοστάσιο το σπίτι 47χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λαβράκι" έβγαλε η έφοδος της ΕΛΑΣ σε διαμέρισμα...

Όπλα, φυσίγγια και κροτίδες βρέθηκαν από αστυνομικούς στο σπίτι 47χρονου, σε περιοχή της Καστοριάς.

Σε συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών, πραγματοποιήθηκε χθες έρευνα στο σπίτι του 47χρονου και εντοπίστηκαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα, ένα πολεμικό τυφέκιο με πτυσσόμενη ξιφολόγχη, 525 φυσίγγια διαφόρων όπλων και διαμετρημάτων, ένα κέλυφος όλμου, 21 κροτίδες και 21 κάλυκες πολεμικών τυφεκίων διαφόρων διαμετρημάτων.

Ο 47χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί βεγγαλικών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έρρικα Πρεζεράκου: Το σπαρακτικό αντίο στην ανιψιά της, Αναστασία

Αθήνα: Τον έβαλαν στο πορτ μπαγκάζ και ζητούσαν λύτρα

Φωτιά στον Ωρωπό