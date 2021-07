Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά. Επιχειρούν και από αέρος.

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Κεφαλονιά μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Ελειό και συγκεκριμένα σε περιοχή ανάμεσα σε Ξενόπουλο και Καπανδρίτι.

Στον τόπο της πυρκαγιάς αρχικά επιχειρούσαν για την κατάσβεση της, 13 πυροσβέστες με έξι οχήματα και 4 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Ελειού – Πρόνων στην Κεφαλονιά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 13 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 4 Α/Φ (2 PZL, 2 AIR TRACTOR).

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2021

Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης μεταφέρθηκε και επιχειρεί η αρεομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος Δυτικής Ελλάδας, ενά ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από την Πάτρα και την Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Ενίσχυση δυνάμεων στην Κεφαλονιά. Επιχειρούν 38 #πυροσβέστες με 3 ομ. πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα, 7Α/Φ (2CL,1AIR TRACTOR,4PZL) και 2 Ε/Π. Επιχειρεί αερομεταφερόμενη ομ. πεζοπόρου τμήματος Δυτ. Ελλάδας. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από Πάτρα και Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2021









