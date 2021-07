Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώθηκε περιοχή, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά πλησιάζει κατοικημένη περιοχή. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από το Καπανδρίτι.

Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δασική έκταση στον Ελειό Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα σε περιοχή ανάμεσα σε Ξενόπουλο, Καμπιτσάτα και Καπανδρίτι.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το εργό των πυροσβεστών.

Ενίσχυση δυνάμεων στην Κεφαλονιά. Επιχειρούν 38 #πυροσβέστες με 3 ομ. πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα, 7Α/Φ (2CL,1AIR TRACTOR,4PZL) και 2 Ε/Π. Επιχειρεί αερομεταφερόμενη ομ. πεζοπόρου τμήματος Δυτ. Ελλάδας. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από Πάτρα και Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2021

Απομακρύνονται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι από την περιοχή Καπανδρίτι

Λόγω της επικίνδυνης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Κεφαλονιά αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους η οργανωμένη απομάκρυνση όλου του πληθυσμού που βρίσκεται στη περιοχή Καπανδρίτι. Όπως αναφέρει στην απόφασή του ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, η απομάκρυνση του πληθυσμού γίνεται «για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται στην περιοχή».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αργοστολίου χαρακτήρισε «επικίνδυνη την πυρκαγιά στο Καπανδρίτι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο σημείο αλλά και της υψηλής θερμοκρασίας» ενώ για την εκκένωση του χωριού δήλωσε ότι «έγινε κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Πυροσβεστικής υπηρεσίας».

Συγκεκριμένα, η απόφαση του δημάρχου Αργοστολίου για την εκκένωση της περιοχής αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 και την παρ.1 του άρθρου 282, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν. 3013/02 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ102, Α΄)

Την αριθ. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 B' / 10-04-2003) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: Έγκριση του από 7-4-03 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

Το αριθ. 3515/28-6-2013 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

Το αριθ 2934/06-05-2015 (ΑΔΑ:6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: "Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών".

Το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, του Δήμου Αργοστολίου όπως μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί και ισχύει.

Την προφορική εισήγηση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Έργου κ. Ψαρρού Κωνσταντίνου για την ανάγκη υλοποίησης της Ο.Α.Π., στην περιοχή Καπανδρίτι

Αποφασίζουμε

την οργανωμένη απομάκρυνση όλου του πληθυσμού που βρίσκεται στη περιοχή Καπανδρίτι για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτήν από την εκδήλωση της πολύ επικίνδυνης δασικής πυρκαγιάς.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος»

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Χρούσος: Προς έγκριση ο εμβολιασμός των παιδιών 15-17 ετών

Μητσοτάκης για ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης: Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα

Πέτσας για μετακινήσεις εκτός νομού: Εξετάζεται το green pass ή αρνητικό τεστ