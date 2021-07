Βοιωτία

Αράχωβα: Συναγερμός για εξαφάνιση αεροπτεριστή

Ένας αεροπτεριστής εξαφανίστηκε ενώ ο φίλος του που πέταγαν μαζί προσγειώθηκε.

Συναγερμός έχει σημάνει σε αστυνομία, πυροσβεστική και 7η ΕΜΑΚ, για τον αεροπτεριστή που αγνοείται στην περιοχή του νομού Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport πρόκειται για 43χρονο Έλληνα, ο οποίος μαζί με έναν φίλο του πέταξε στις 10:30΄το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Αράχωβας.

Ο φίλος του προσγειώθηκε κανονικά στο σημείο που έπρεπε, δυστυχώς όμως ο δεύτερος αεροπτεριστής δεν έφτασε ποτέ στο σημείο και αγνοείται, αφού δεν απαντά όλες αυτές τις ώρες ούτε στο τηλέφωνο.

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική, ενώ κλήθηκε να συνδράμει και η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία.

