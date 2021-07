Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Μέσα στο Καπανδρίτι η φωτιά (εικόνες)

Στις αυλές των σπιτιών έχουν φτάσει οι φλόγες. Τα πύρινα μέτωπα στην Κεφαλονιά.

Εξαιρετικά σοβαρή είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στον Ελειό, στην Κεφαλονιά, η οποία σύμφωνα με την Περιφερειάρχη, η οποία μίλησε στον ΑΝΤ1, ξεκίνησε από έναν βοσκό.

Αναλυτικότερα, υπάρχουν δυο μέτωπα ένα στην Αγία Ειρήνη και ένα στο Καπανδρίτι, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων είναι δύσκολο να περιοριστούν.

Ειδικά για το Καπανδρίτι, η κατάσταση είναι σοβαρότερη , καθώς η φωτιά έχει πλησιάσει τον οικισμό και βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Τιτάνια είναι προσπάθεια των Πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών να μην φτάσουν στα σπίτια.





Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομ. πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα, 7 αεροσκάφη (2CL,1AIR TRACTOR,4PZL) και 2 Ε/Π. Επιχειρεί αερομεταφερόμενη ομ. πεζοπόρου τμήματος Δυτ. Ελλάδας. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από Πάτρα και Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Στις δυο περιοχές, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας , καθώς ακόμη και τα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν.





Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τους τεχνικούς των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να φθάσουν στην περιοχή και να αποκαταστήσουν τις κινητές τηλεπικοινωνίες, καθώς έχουν βγει εκτός λειτουργίας λόγω της διακοπής ηλεκτροδότησης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος χαρακτήρισε «επικίνδυνη την πυρκαγιά στο Καπανδρίτι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο σημείο αλλά και της υψηλής θερμοκρασίας» ενώ για την εκκένωση του χωριού δήλωσε ότι «έγινε κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Πυροσβεστικής υπηρεσίας».

Πηγή: inkefalonia.gr

