Παρνασσός: ο αεροπτεριστής βρέθηκε νεκρός (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του άνδρα, ο οποίος αγνοείτο επί ώρες.

Σε μία απόκρημνη περιοχή της Αράχωβας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου ο αεροπτεριστής που αγνοείτο από το πρωί.

O Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής κ. Μπάλτση ανακοίνωσε αρχικώς ότι «έχει εντοπιστεί χωρίς όμως ακόμη να ξέρουμε την κατάσταση του. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δύο ελικόπτερα έρευνας-διάσωσης, με διασώστες για να προσεγγίσουν το σημείο».

Το πρωί δύο φίλοι μετέβησαν στην περιοχή της Αράχωβας για να πετάξουν με ανεμόπτερα.

Ο ένας από τους δύο προσγειώθηκε κανονικά στο σημείο που είχαν καθορίσει ωστόσο ο δεύτερος, ηλικίας 43 ετών δεν έφτασε ποτέ.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες στην περιοχή και μετά τις 3:00 το μεσημέρι κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν.

Δυστυχώς, η αναζήτηση είχε την χειρότερη δυνατή κατάληξη.





