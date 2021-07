Αχαΐα

Πάτρα: Αδέλφια βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γείτονες ειδοποίησαν τις Αρχές. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.