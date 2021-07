Κυκλάδες

Σύρος: ένοπλος παρενόχλησε ανήλικη

Η ανήλικη έκανε καταγγελία στις Αρχές κι ο 61χρονος συνελήφθη.

Σεξουαλική παρενόχληση κατήγγειλε μία ανήλικη από τη Σύρο ότι της έκανε ένας 61χρονος, στην περιοχή Νησάκι.

Η κοπέλα είπε στους αστυνομικούς ότι, ο 61χρονος άρχισε να πετάει υπονοούμενα, ενώ εκείνη έκανε τη βόλτα της.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι, ο συλληφθείς είχε μαχαίρια και γκλομπς, κάτι που σημαίνει ότι θα του αποδοθεί και η κατηγορία της οπλοκατοχής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Την 01-07-2021 το βράδυ συνελήφθη στη Σύρο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 61χρονος ημεδαπός ο οποίος σύμφωνα με σχετική καταγγελία προσέβαλλε την αξιοπρέπεια ανήλικης με ασελγείς προτάσεις.

Επιπλέον, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια με λάμα μήκους -12- και -6,5- εκατοστά αντίστοιχα, καθώς και δύο γκλοπς- κρόταλα τύπου «νουτσάκου».

