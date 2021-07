Χανιά

Γαλλίδα τουρίστρια – Κρήτη: Το πόρισμα του ιατροδικαστή για το θάνατο

Απαντήσεις στα αίτια του θανάτου της νεαρής Γαλλίδας, Βιολέτ Γκιγκανό, η οποία βρέθηκε νεκρή στα Χανιά έδωσε η νεκροψία –νεκροτομή.

Σε θερμοπληξία και εξάντληση οφείλεται ο θάνατος της 29χρονης Βιολέτ Γκιγκανό, της Γαλλίδας τουρίστριας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε μονοπάτι στα Χανιά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του Γιώργου Μυλανώκη, από τα Χανιά.

Το αίτια επιβεβαιώθηκαν, αφού τα άδεια μπουκάλια του νερού και του αναψυκτικού που είχε μαζί της, αλλά και το γεγονός ότι βρέθηκε λίγα μέτρα έξω από το μονοπάτι, όπου είχε σκιά, υποδείκνυαν ότι επρόκειτο για θερμοπληξία.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι, η σορός της βρέθηκε σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητό της, στην παραλία του Κριού.

Η κοπέλα είχε πάρει το μονοπάτι Ε4 από το Ελαφονήσι, όμως το πολύωρο περπάτημα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, οδήγησαν στην εξάντλησή της.

Εντοπίστηκε νεκρή την περασμένη Πέμπτη, μετά από μέρες αναζήτησης, την οποία κινητοποίησαν οι γονείς της, αφού δεν τους είχε τηλεφωνήσει.

