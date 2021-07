Θεσπρωτία

Τροχαίο στην Θεσπρωτία: δύο νεκροί από μετωπική σύγκρουση

Ακόμη μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, το μεσημέρι της Κυριακής, με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην Εθνική Οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, κοντά στο χωριό Ελευθέρι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με το thespro.gr, από το πρώτο ΙΧ ανασύρθηκε νεκρός ο 28χρονος οδηγός του, ενώ τραυματισμένη είναι η 33χρονη συνοδηγός.

Στο δεύτερο ΙΧ επέβαιναν τέσσερα άτομα και από το εσωτερικό του ανασύρθηκε νεκρός ο 71χρονος οδηγός του και τραυματισμένοι οι τρεις συνεπιβάτες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Σήμερα (04-07-2021) το μεσημέρι στο 60ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Μαργαρίτι Θεσπρωτίας), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαιναν ακόμη τρεις (3) ημεδαποί (2 γυναίκες και 1 άνδρας) συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος ημεδαπός, στο οποίο επέβαινε ακόμη μία ημεδαπή.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός αμφότερων των οδηγών και ο τραυματισμός των υπολοίπων επιβαινόντων.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας".

