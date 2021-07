Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - τροχαίο: σκοτώθηκε οδηγός μηχανής

Θρήνος σε όλη την πόλη για τον άνδρα, ο οποίος έχασε την ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής.

(εικόνα αρχείου)

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, με τον θάνατο του 46χρονου Στάθη Μανιατάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Κυριακής σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 46χρονος ψυκτικός, έχασε τη ζωή του στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου – Σπηλίου στο ύψος της Παλέ, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ.

Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 46χρονο βαριά τραυματισμένο. Τον μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρέθυμνου, με τους γιατρούς να δίνουν προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή.

Ωστόσο, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.