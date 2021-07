Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Θρίλερ με τον θάνατο 37χρονης μητέρας μετά το εμβόλιο

Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της 37χρονης γυναίκας. Τι λένε οι γιατροί.



Η 37χρονη, αλβανικής καταγωγής, που ζούσε εδώ και πολλά χρόνια με την οικογένειά της σε κωμόπολη της Φθιώτιδας, έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου της Astra Zeneca στις 28/4/21.



Όπως αναφέρει το lamiareport, ποτέ το προηγούμενο διάστημα δεν είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα υγείας. Η 37χρονη 19 ημέρες μετά το εμβόλιο (17/5) παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα. Συγκεκριμένα έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο (δεν μπορούσε να μιλήσει καλά και παρέλυσε η μία πλευρά της) και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου έκανε αξονική τομογραφία. Εκεί, σύμφωνα με το lamiareport, οι γιατροί της είπαν ότι είχε ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο και ότι καλό θα ήταν να κάνει και κάποιες εξετάσεις ακόμα, όπως Μαγνητική, Triplex κ.α.

Η Μαγνητική Τομογραφία, που έγινε σε ιδιωτικό εργαστήριο, έδειξε ότι η γυναίκα έχει περάσει τέσσερα μικρά εγκεφαλικά, με τις εξετάσεις να αποκαλύπτουν στένωση στην καρωτίδα.



Οι γιατροί του νοσοκομείου Λαμίας της συνέστησαν να πάει σε νοσοκομείο της Αθήνας για να κάνει πιο αναλυτικές εξετάσεις ώστε να εντοπιστεί η αιτία που προκάλεσε τα εγκεφαλικά.



Η 37χρονη πήγε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύτηκε για 4- 5 ημέρες και έκανε όλες τις εξετάσεις. Οι γιατροί ενημέρωσαν τους συγγενείς της ότι αυτά τα συμπτώματα δεν είναι παρενέργειες του εμβολίου, αλλά προκλήθηκαν από υψηλή χοληστερίνη.



Οι γιατροί συνέστησαν στην 37χρονη να κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου (δεν πρόλαβε), ενώ της έδωσαν μια αντιπηκτική αγωγή.



«Στην Αθήνα μας είπαν ότι για όλα φταίει η χοληστερίνη. Η γυναίκα μου δεν είχε ποτέ χοληστερίνη. Όταν ρώτησα σε ποιες τιμές ήταν η χοληστερίνη όταν μπήκε και όταν έφυγε από το νοσοκομειο, απάντηση δεν πήρα...», λέει ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας στο LamiaReport.



Επιστρέφοντας στο σπίτι της η 37χρονη και ακολουθώντας την φαρμακευτική αγωγή που της έδωσαν από το νοσοκομείο της Αθήνας είχε ακόμα συμπτώματα. Τα χέρια της άρχισαν να πρήζονται και να μελανιάζουν.



Τόσο στο Κ.Υ. της περιοχής της όσο και στο νοσοκομειο Λαμίας, που απευθύνθηκε, οι γιατροί ήταν καθησυχαστικοί και της είπαν πως είναι από τα φάρμακα.



Στις 25/6/21, όμως, η 37χρονη παρουσίασε έντονο πονοκέφαλο, ζαλάδες και εμέτους. Μεταφέρθηκε στο ΚΥ της περιοχής και από εκεί στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. Λίγο αργότερα έπαθε σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέρρευσε.



Αν και οι γιατροί την έβαλαν στο χειρουργείο, ωστόσο ήταν αργά και η 37χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.



Οι δικοί της άνθρωποι είναι σοκαρισμένοι και ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν πως «έσβησε» η 37χρονη μητέρα και απαιτούν να ερευνηθεί η υπόθεσή.

