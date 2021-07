Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Προσάραξη ιστιοπλοϊκού στο Φανάρι

Προσφορά βοήθειας, απο ξηράς και θαλάσσης, στους επιβάτες του σκάφους.

Προσάραξη ιστιοπλοϊκού σκάφους στην θαλάσσια περιοχή στο Φανάρι των Αγίων Θεοδώρων στο Αργοστόλι, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγες ώρες μετά απο την προσάραξη τουριστικού σκάφους με επιβάτες στην Νάξο.

Άμεσα έσπευσαν για παροχή βοήθειας, άνδρες του Λιμενικού Αργοστολίου και από ξηράς και από θαλάσσης με σκάφος του Λιμενικού.

Oι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν υπάρχει εισροή υδάτων στο σκάφος.

Άμεσα ξεκινησε διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους και μεταφορά του στο λιμάνι του Αργοστολίου.

Πηγή: inkefalonia.gr





