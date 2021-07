Κορινθία

Φωτιά στο Λουτράκι: απεγκλωβισμός δεκάδων ενοίκων (βίντεο)

Λαχτάρησαν οι ένοικοι πολυκατοικίας από την φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου 7 στο Λουτράκι.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα και σε όλα τα διαμερίσματα του δεύτερου και τρίτου ορόφου.

Συνολικά 22 άτομα απεγκλωβίστηκαν, ενώ 7 άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου με αναπνευστικά προβλήματα. Η επιχείρηση διάσωσης κράτησε πάνω από δύο ώρες.

Στο σημείο έφτασαν επτά οχήματα της πυροσβεστικής με 14 άντρες και δύο καλαθοφόρα οχήματα του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων όπου έβγαλαν τους ενοίκους από τα μπαλκόνια.

Mεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Λουτρακίου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα, οι υπόλοιποι είναι καλά στην υγεία τους.

Eυτυχώς από θαύμα και από την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής που με τη βοήθεια των ανδρών της Aστυνομίας που έβγαλαν έγειρα από τα διαμερίσματα τους ενοίκους, δεν θρηνήσαμε θύματα.

