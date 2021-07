Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση το πρωί της Δευτέρας στην Θεσσαλονίκη, απο τις φλόγες που τύλιξαν το διαμέρισμα.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Θεσσαλονικη, σημαίνοντας συναγερμό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι αιτίες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά είναι ακόμα αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σημειώνεται ότι ο πυκνός καπνός είναι ορατός από διάφορα σημεία της πόλης.

Πηγή: voria.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Αλίκα Σμιντ: H πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο θα είναι στο Τόκιο (εικόνες)

Μαϊάμι - κατάρρευση κτηρίου: κατεδαφίστηκε το “κουφάρι” (εικόνες)

Φωτιά στο Λουτράκι: απεγκλωβισμός δεκάδων ενοίκων (βίντεο)