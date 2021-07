Αχαΐα

Φωτιά στη Χιόνα Αχαΐας

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, από άγνωστη έως τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χιόνα του δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου «Πετζετέλ» πραγματοποίησαν ρίψεις νερού και έθεσαν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χιόνα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες, 5 οχήματα και 2 PZL.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2021

