Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κρατούμενος είχε μεταβεί για εξετάσεις στο νοσοκομείο όταν διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών φρουρών και εξαφανίστηκε.



Έρευνες για τον εντοπισμό ενός διοικητικού κρατούμενου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει σήμερα το απόγευμα, από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές.

Ο κρατούμενος, υπήκοος Γεωργίας, είχε συλληφθεί καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή στη χώρα μας και είχε μεταβεί για εξετάσεις στο νοσοκομείο όταν διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών φρουρών και εξαφανίστηκε.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάσεις εργασίας σε μετρό και λεωφορεία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Εξαδάκτυλος για μετάλλαξη “Δέλτα”: Κινείται με ταχύ ρυθμό (βίντεο)