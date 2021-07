Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακός καβγάς με πυροβολισμούς

Καταγγελία για πυροβολισμούς στην περιοχή του Δενδροποτάμο δέχτηκε η Αστυνομία.





Καταγγελία για πυροβολισμό στον αέρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου, δέχτηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγέλουσα ο πυροβολισμός έγινε για εκφοβισμό ύστερα από οικογενειακό επεισόδιο μεταξύ ρομά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τους πυροβολισμούς.



Τις συνθήκες του επεισοδίου διερευνά το Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

