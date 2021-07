Πρέβεζα

Πρέβεζα: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Ένας τραυματίας (εικόνες)

Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου βρέθηκε τραυματισμένος στην άσφαλτο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πρέβεζα. Μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης του δίτροχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου βρέθηκε τραυματισμένος στην άσφαλτο έως ότου παραληφθεί από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με προορισμό το νοσοκομείο της πόλης.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.

