Γηροκομείο στα Χανιά: Ραγδαίες εξελίξεις μετά την εκταφή ηλικιωμένης (βίντεο)

Τι "έδειξε" η ιατροδικαστική εξέταση στο κρανίο της ηλικιωμένης.

Νέα στοιχεία προέκυψαν μετά την εκταφή μιας ακόμη τροφίμου, του γηροκομείου στα Χανιά, όπου πολλοί ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους.

Τα αποτελέσματα της εκταφής ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας ο θάνατος είχε καταγγελθεί ως ύποπτος, ανοίγουν το δρόμο για τη σύνταξη κατηγορίας.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει στο κρανίο της γυναίκας που πέθανε στο γηροκομείο υπάρχουν ευρήματα από τους ιατροδικαστές, τα οποία οι εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι του γηροκομείου θα κληθούν να εξηγήσουν.

Το γηροκομείο είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών τους προηγούμενους μήνες από συγγενείς τροφίμων, οι οποίοι κατήγγειλαν ανεπίτρεπτες συνθήκες αλλά και δεκάδες ύποπτους θανάτους...

