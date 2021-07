Εύβοια

Χαλκίδα: Απίστευτες εικόνες συνωστισμού σε νυχτερινά μαγαζιά

Εκατοντάδες άνθρωποι συνωστίζονται σε εσωτερικούς χώρους νυχτερινών μαγαζιών.

Απίστευτες εικόνες συνωστισμού παρατηρήθηκαν το Σάββατο 3 Ιουλίου σε νυχτερινά μαγαζιά που βρίσκονται στη Γλύφα Χαλκίδας.



Και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει αυστηροποίηση των μέτρων από τις 15 Ιουλίου και έπειτα (οι επιχειρηματίες της εστίασης πρέπει να δηλώσουν εάν ο χώρος τους είναι αμιγώς για εμβολιασμένους ή μεικτός).

Σε βίντεο απεικονίζονται εκατοντάδες άνθρωποι να συνωστίζονται σε κλειστό εσωτερικό χώρο συγκεκριμένου νυχτερινού μαγαζιού και να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



Το ίδιο συνέβη και σε άλλο γνωστό νυχτερινό μαγαζί της περιοχής το οποίο πέρυσι το καλοκαίρι είχε μπει λουκέτο από το υπουργείο Ανάπτυξης για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.



Μάλιστα σύμφωνα με το eviazoom.gr δεν έγινε κανένας έλεγχος από τις αρχές ενώ το κορωνοπάρτι είχε προαναγγελθεί μέσω των social media.

Πηγή: eviazoom.gr

