Φθιώτιδα: Βρέθηκε νεκρός στο εξοχικό του

Νεκρός στο εξοχικό του βρέθηκε ένας άνδρας από το Βόλο. Τα σενάρια που εξετάζονται.

Νεκρός στο εξοχικό του στην περιοχή Φανός της Γλύφας, στη Φθιώτιδα βρέθηκε ένας άνδρας από το Βόλο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του άρχισαν όταν δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και οι συγγενείς του ανησύχησαν και πήγαν στην εξοχική κατοικία, όπου περνούσε τον περισσότερο χρόνο του.

Ο 78χρονος εντοπίστηκε στο χωράφι του σπιτιού του, ενώ όπως όλα δείχνουν, έπεσε από τη βεράντα του.

Η σορός φέρει κάποια χτυπήματα, όμως δεν υπάρχουν σημάδια συμπλοκής ή κάτι που να παραπέμπει σε ληστεία κι έτσι το πιθανότερο σενάριο είναι να πρόκειται για δυστύχημα.

Η πλευρά του σπιτιού στην οποία βρέθηκε έχει μια βεράντα, με κεραμοσκεπή και δεν αποκλείεται να ανέβηκε εκεί και να έχασε την ισορροπία του.

Απαντήσεις θα δοθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

